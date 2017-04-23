Канунников вернулся в состав "Рубина" на матч с "Крыльями"

Стал известен состав "Рубина" на матч 24-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов". С первых минут на поле появится восстановившийся после повреждения форвард сборной России Максим Канунников. Последний раз в составе казанцев он появлялся 18 марта в игре против "Урала" (0:1).

Полностью заявка казанцев выглядит следующим образом: Рыжиков - Бауэр, Санчес, Бурлак, Набиуллин - Ахметов, Сонг, М'Вила, Лестьенн - Жонатас, Канунников; запасные - Нестеренко, Акмурзин, Кузьмин, Устинов, Махатадзе, Цакташ, Камболов, Ткачук, Карадениз, Жемалетдинов, Рочина.

Матч "Крылья Советов" - "Рубин" состоится сегодня, 23 апреля, и начнется в 14.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.