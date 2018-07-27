Нападающий Максим Канунников подписал однолетний контракт с "Крыльями Советов", информирует официальный сайт клуба. Сегодня он официально внесен в клубную заявку на сезон. За "Крылья" 27-летний нападающий будет выступать под номером 99.

Ранее новичок самарцев выступал за "Зенит", "Томь", "Амкар", "Рубин" и "СКА-Хабаровск". Также Канунников провел 12 матчей за сборную России.