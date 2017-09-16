Камил Чонтофальски: "Нынешний "Зенит" отличается от того, за который выступал я"

Бывший вратарь "Зенита" Камил Чонтофальски рассказал о том, что команда изменилась с тех пор, как он выступал за сине-бело-голубых. Словак играл за клуб из Санкт-Петербурга с 2003 по 2009 год.

- Сейчас "Зенит" - это совсем другой клуб по сравнению с тем, за который я выступал 14 лет назад, - цитирует Sport Aktuality Чонтофальски. -Теперь это топ-клуб с большими амбициями. Если он не выигрывает титул, то это большое разочарование. А когда "Зенит" не выходит в Лигу чемпионов, как было в прошлом сезоне, то его можно расценивать как очень плохой.