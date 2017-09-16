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14:15 | Футбол — РФПЛ

Камил Чонтофальски: "Нынешний "Зенит" отличается от того, за который выступал я"

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Бывший вратарь "Зенита" Камил Чонтофальски рассказал о том, что команда изменилась с тех пор, как он выступал за сине-бело-голубых. Словак играл за клуб из Санкт-Петербурга с 2003 по 2009 год.

- Сейчас "Зенит" - это совсем другой клуб по сравнению с тем, за который я выступал 14 лет назад, - цитирует Sport Aktuality Чонтофальски. -Теперь это топ-клуб с большими амбициями. Если он не выигрывает титул, то это большое разочарование. А когда "Зенит" не выходит в Лигу чемпионов, как было в прошлом сезоне, то его можно расценивать как очень плохой.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Millwall82

цска 19781978, что ты бредишь. Камил в России играл только за Зенит.. Ты спутал его с Ковалевским

15:01

Странно все это

За сибирь играл ковалевски, а не чонтофальски

14:56

цска 19781978

Играл в,когда Сибирь в высшую лигу вышла.

14:52

shpasic

разве Чонтофальски играл за Сибирь? за Сибирь играл польский носитель духа - Войцех Ковалевски.

14:36

цска 19781978

Нынешняя Сибирь тоже отличается от которой ты играл,как полное чмо.Если бы тебя не было ,возможно она бы и не вылетела.А так ,ты даже на пенсию не заработал

14:27