16:02 | Футбол — РПЛ

"Как выжить, если в меня врезался Гацкан?" "Ростов" шутит об итогах года от "Яндекса"

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Сегодня "Яндекс" опубликовал данные о самых популярных запросах 2018 года. "Ростов" в своем Твиттере опубликовал шутку по этому поводу.

Среди "самых популярных запросов" от болельщиков "Ростова" указаны такие: "Как отличить Аяза и Хабиба?", "Как перестать страдать ерундой?", "Как выжить, если в меня врезался Гацкан?", "Как выглядеть моложе Калачева?", "Как почистить ковер в Ростове?".

 

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

 

 

 

Дополнительная информация

https://twitter.com/rostovfc/status/1072103208925958144

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