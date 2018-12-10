"Как выжить, если в меня врезался Гацкан?" "Ростов" шутит об итогах года от "Яндекса"

Сегодня "Яндекс" опубликовал данные о самых популярных запросах 2018 года. "Ростов" в своем Твиттере опубликовал шутку по этому поводу.

Среди "самых популярных запросов" от болельщиков "Ростова" указаны такие: "Как отличить Аяза и Хабиба?", "Как перестать страдать ерундой?", "Как выжить, если в меня врезался Гацкан?", "Как выглядеть моложе Калачева?", "Как почистить ковер в Ростове?".

📈📈📈@yandex подводит итоги года по самым популярным запросам пользователей.



Вот, что искали наши болельщики в 2018-м году. pic.twitter.com/MsJ2gSR06X – Football Club Rostov (@rostovfc) 10 декабря 2018 г.

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