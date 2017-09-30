Как "Спартак" забивал "Уралу". Видео

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов забил гол на 36-й минуте матча 12-го тура чемпионата России против "Урала". Атака началась с того, что Луиз Адриану отобрал мяч в центре поля. Лоренсо Мельгарехо отправил мяч в штрафную за спину защитнику уральцев. Самедов в противоход вратарю ударил в левый угол ворот.
На 51-й минуте игры второй мяч забил Педро Роша. Бразилец отличился после разыгранной "стеночки" с Луизом Адриану. Этот гол стал для Педро Роши первым за "Спартак".
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #СпартакУрал 1:0 36' Александр Самедов pic.twitter.com/3eKtWLHHhK– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 30 сентября 2017 г.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 12-й тур. #СпартакУрал 2:0 51' Педро Роша pic.twitter.com/3fRR83KyNp– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 30 сентября 2017 г.
Феликсс
№71 спартака за 5 минут дважды грубо прервал контратаки урала. а желтые где? опять все по старому.
19:53