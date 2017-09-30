Как "Спартак" забивал "Уралу". Видео

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов забил гол на 36-й минуте матча 12-го тура чемпионата России против "Урала". Атака началась с того, что Луиз Адриану отобрал мяч в центре поля. Лоренсо Мельгарехо отправил мяч в штрафную за спину защитнику уральцев. Самедов в противоход вратарю ударил в левый угол ворот.

На 51-й минуте игры второй мяч забил Педро Роша. Бразилец отличился после разыгранной "стеночки" с Луизом Адриану. Этот гол стал для Педро Роши первым за "Спартак".