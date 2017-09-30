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19:37 | Футбол — РФПЛ

Как "Спартак" забивал "Уралу". Видео

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Полузащитник "Спартака" Александр Самедов забил гол на 36-й минуте матча 12-го тура чемпионата России против "Урала". Атака началась с того, что Луиз Адриану отобрал мяч в центре поля. Лоренсо Мельгарехо отправил мяч в штрафную за спину защитнику уральцев. Самедов в противоход вратарю ударил в левый угол ворот.

На 51-й минуте игры второй мяч забил Педро Роша. Бразилец отличился после разыгранной "стеночки" с Луизом Адриану. Этот гол стал для Педро Роши первым за "Спартак".

 

 

 
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Феликсс

№71 спартака за 5 минут дважды грубо прервал контратаки урала. а желтые где? опять все по старому.

19:53