Как голосовал Шикунов при определении лучшего игрока России

Выбран обладатель престижной награды – Лучший игрок 2018 года по версии "СЭ" и РФС. Им стал нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба. Как голосовали топ-менеджеры? Вот итоги.

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов при определении победителя на первое место поставил нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу. В пятерку лучших он также включил Александра Головина (ЦСКА и "Монако"), Романа Зобнина ("Спартак"), Игоря Акинфеева и Мариу Фернандеса (оба – ЦСКА).

Император российского футбола. Артем Дзюба – лучший футболист-2018!