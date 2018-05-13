Кафельников – о "Спартаке": "Ничего страшного, не надо расстраиваться"

Бывшая первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в разговоре с корреспондентом "СЭ" выразил разочарование в связи с поражением красно-белых от "Динамо" (0:1), но заявил что для команды еще не все потеряно в еврокубках. "Спартак", потеряв очки, лишился второго места и попадания в групповой турнир Лиги чемпионов напрямую.

– Ваши впечатления от матча?

– Мои впечатления? 0:1 проиграли, какие у меня могут быть впечатления от результата, который не ожидали?

– "Спартак" упустил шанс выйти в группу Лиги чемпионов напрямую…

– Еще будет возможность попасть в Лигу чемпионов, будем играть в стыковых матчах. Ничего страшного, не стоит расстраиваться.

– Сегодня в старте появились арендованные Пашалич и Максимович, на замену вышел давно не игравший Дмитрий Комбаров. Они нужны "Спартаку" в следующем сезоне?

– Зависит от тренера. Если игрок вписывается в схему тренера – значит, нужны. Не вписываетс я – не должен оставаться. Все очень просто. (Иван ТОРОПЦЕВ)