Кафельников недоволен тем, что игроки "Спартака" не защитили Карреру

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион-2000, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что никто из футболистов красно-белых не вступился за бывшего главного тренера Массимо Карреру перед руководством клуба.

- Сорри за поток твитов сегодня. Но вот что интересно...! Почему никто из игроков не вступился за Массимо вчера?? Самедова и Джикию по его желанию пригласили, а они никак не отреагировали. Странно все как-то. Я бы в огонь и в воду за своего тренера, и по*** на контракт, - написал Кафельников в своем Твиттере.

Напомним, 22 октября Каррера был уволен с поста главного тренера "Спартака". Сегодня 54-летний итальянец провел прощальный обед, на котором присутствовали все игроки основного состава, кроме хавбека Дениса Глушакова.

Под руководством Карреры "Спартак" становился чемпионом России в сезоне-2016/17 и выигрывал Суперкубок страны.

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