"Известия": "Рубин" и "Терек" будут платить зарплату Оздоеву пополам

"Рубин" и "Терек" будут платить зарплату полузащитнику Магомеду Оздоеву пополам. Грозненский клуб арендовал 24-летнего хавбека до конца сезона. Также отмечается, что в контракте игрока нет пункта о праве последующего выкупа.

– Последние две недели клубы вели переговоры о вариантах трансфера Оздоева, – приводят "Известия" слова источника, знакомого с ситуацией. – В итоге было принято решение, что оптимальным вариантом станет аренда без права последующего выкупа. "Рубин" не хочет терять футболиста и решил подстраховаться – во время аренды клубы будут платить игроку зарплату пополам.