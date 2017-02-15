11:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Известия": "Рубин" и "Терек" будут платить зарплату Оздоеву пополам

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"Рубин" и "Терек" будут платить зарплату полузащитнику Магомеду Оздоеву пополам. Грозненский клуб арендовал 24-летнего хавбека до конца сезона. Также отмечается, что в контракте игрока нет пункта о праве последующего выкупа.

– Последние две недели клубы вели переговоры о вариантах трансфера Оздоева, – приводят "Известия" слова источника, знакомого с ситуацией. – В итоге было принято решение, что оптимальным вариантом станет аренда без права последующего выкупа. "Рубин" не хочет терять футболиста и решил подстраховаться – во время аренды клубы будут платить игроку зарплату пополам.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/664632

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