Измайлов и Родионов поздравили ветеранов "Спартака" с Новым годом

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов и генеральный директор красно-белых Сергей Родионов в манеже Академии имени Федора Черенкова встретились с ветеранами клуба, сообщает официальный сайт столичной команды. Участие в мероприятии приняли более 70 человек.

В число гостей вошли олимпийский чемпион Алексей Парамонов и бывший главный тренер команды Олег Романцев. Также среди присутствовавших были Александр Мирзоян, Ринат Дасаев, Юрий Гаврилов, Вагиз Хидиятуллин, Сергей Шавло и многие другие.

– Символично, что мы проводим эту встречу в стенах клубной Академии, кузницы будущих звезд "Спартака", – отметил Измайлов. – Для того чтобы творить будущее, нужно помнить нашу историю. Историю, за вклад в которую мы сегодня благодарим наших ветеранов.

Всем участникам встречи, организованной клубом ветеранов "Спартака" при поддержке клуба, были вручены новогодние подарки и премии за многочисленные победы в составе красно-белых.