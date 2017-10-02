Ивелин Попов: "В матче с "Ливерпулем" получил легкий мышечный спазм"

Полузащитник "Спартака" и сборной Болгарии Ивелин Попов в преддверии отборочного матча ЧМ-2018 против команды Франции отметил, что рассчитывает на победу. По его словам, он чувствует себя хорошо.

– Со мной все в порядке. В матче с "Ливерпулем" я получил легкий мышечный спазм, но все прошло очень быстро, – цитирует Попова bfunion.bg. – Честно говоря, я надеюсь, что многие фанаты придут на стадион и поддержат нас в матче против Франции. Когда мы едины, это словно дает нам крылья. Вы сами все видели: четыре домашних игры и четырех победы, две из них против Голландии и Швеции. Я ожидаю, что мы будем играть с Францией сердцем и постараемся победить.