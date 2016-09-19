Иванов согласен с назначением пенальти в матче "Краснодар" - "Ростов"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов подчеркнул, что арбитр Алексей Еськов был прав, назначив пенальти в концовке матча 7-го тура премьер-лиги между "Краснодаром" и "Ростовом". В добавленное время Владимир Гранат сбил Рикардо Лаборде, и Федор Смолов с 11-метрвой отметки провел победный мяч.
– Как оцените эпизод в матче "Краснодар" – "Ростов", где на последних минутах был назначен одиннадцатиметровый в ворота ростовчан?
– Нападающий (Рикардо Лаборде. – Прим. "СЭ") опережает защитника (Владимира Граната. – Прим. "СЭ"), который собирается выбить мяч. Форвард мяч "протыкает", а соперник, по инерции, как замыслил бить по мячу, делает это, но попадает в соперника. Объяснять эпизод случайностью и нелогичностью тяжелее, чем по факту назначить пенальти – форвард в последний момент опередил защитника, который, понятно, не хотел его бить. Но так получилось – нарушение правил, это фол. Пенальти вопросов не вызывает. (Сергей ЕГОРОВ)
xueks
колхозники разве недеялись автобусом своим взять очки у таких грандов как бавария и краснодар?
15:57
Вопреки
Еще бы он не поддержал Еськова... Ведь скорее всего через него Мутко и воплощает в жизнь травлю "Ростова" с жестким арбитражом, выполняя пожелания больших болельщиков и хозяев ЦСКА, Спартака и Зенита - за 7 матчей у ростовчан 3 удаления и пенальти ! И вы еще будете рассуждать о честном футболе в России ?
15:54
Справедливый(Ставрополь)
Какая страна,такой и спорт. Все продажно в РФ
15:49
Vladimir Semenovich
У Иванова всегда решения, которые принимали Москалев. Матюнин. теперь Еськов все верные, потому что они уничтожают Ростов, все РФС против Ростова, а судьи часть РФС.
15:48
оле
Еще бы он посмел быть несогласным!
15:42