Иванов согласен с назначением пенальти в матче "Краснодар" - "Ростов"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов подчеркнул, что арбитр Алексей Еськов был прав, назначив пенальти в концовке матча 7-го тура премьер-лиги между "Краснодаром" и "Ростовом". В добавленное время Владимир Гранат сбил Рикардо Лаборде, и Федор Смолов с 11-метрвой отметки провел победный мяч.

– Как оцените эпизод в матче "Краснодар" – "Ростов", где на последних минутах был назначен одиннадцатиметровый в ворота ростовчан?

– Нападающий (Рикардо Лаборде. – Прим. "СЭ") опережает защитника (Владимира Граната. – Прим. "СЭ"), который собирается выбить мяч. Форвард мяч "протыкает", а соперник, по инерции, как замыслил бить по мячу, делает это, но попадает в соперника. Объяснять эпизод случайностью и нелогичностью тяжелее, чем по факту назначить пенальти – форвард в последний момент опередил защитника, который, понятно, не хотел его бить. Но так получилось – нарушение правил, это фол. Пенальти вопросов не вызывает. (Сергей ЕГОРОВ)

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