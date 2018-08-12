Иван Обляков: "Я не гулящий. У меня все спокойно, все в дом и в копилку"

Полузащитник "Уфы" Иван Обляков в интервью "Спорт Бизнес Online" отметил, что он не расбрасывается деньгами и добавил, что ему стали больше доверять в клубе.

– С приходом Сергея Томарова вы стали ключевым игроком центра поля. Сами заметили, насколько возросла ваша ответственность?

– Мне доверяют. Я с каждой игрой становлюсь увереннее и лучше от этого играю. Голевую отдал в прошлом матче и забил, надеюсь, в следующих играх также буду приносить пользу команде, развивать атаки и обострять игру.

– Как ведет себя Томаров с командой? Многие тренеры лично разговаривают с игроками, особенно с молодыми. С вами он общается?

– Конечно, он общается с игроками, узнает о состоянии футболиста, как он себя чувствует, где-то подсказывает. Я считаю, все тренеры так делают и в этом нет проблем. К Томарову можно в любой момент подойти и спросить всё, что тебя интересует. У нас хорошие отношения.

– На что вы потратили первую зарплату?

–Не знаю даже, на жизнь (смеется). Продукты родителям отправил, квартиру снял. На жизненные и бытовые вещи.

– На что вы копите, есть какая-то цель, мечта?

– Конечно, есть мечта. Купить квартиру, родителей обеспечить и себе на жизнь заработать.

– Часто молодые игроки получают большие деньги и разбазаривают их. Вы думаете о том, как правильно использовать деньги в 20 лет?

– Да, задумываюсь. Я далеко не тот человек, который разбазаривает деньги, ходит по клубам. Я не гулящий. У меня все спокойно, все в дом и в копилку.