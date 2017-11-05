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Иван Мельников: "Думаю, Гаджиев в перерыве сделает коррективы, и во втором тайме "Амкар" прибавит в атаке"


Полузащитник "Амкара" Иван Мельников в перерыве матча 16-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:2) подчеркнул, что он ошибся в эпизоде со вторым пропущенным голом пермяков. Отметим, что хавбек в первом тайме записал на свой счет результативую передачу.

– Эпизод со вторым пропущенным голом? Да, я ошибся, когда пытался догнать соперника – поскользнулся и упал, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Мельников. – Думаю, тренер сделает коррективы, и мы будем хорошо играть в обороне, а также прибавим в атаке.

Трансляция матча "Амкар" - "Анжи"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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