Иван Данильянц: "Сегодня "Ростов" победил в очень важном матче"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после победы над "Анжи" в матче 29-го тура чемпионата России (2:1) отметил сложность поединка. Также он назвал очень важной победу над махачкалинцами, так как ростовчане поднялись на четвертое место в турнирной таблице.

– Сегодня был непростой матч, - цитирует пресс-служба клуба Данильянца. - "Анжи" подтвердил репутацию самобытной команды. В первом тайме нам было очень тяжело. Соперник был настроен на победу, провел много атак. К счастью, в первые 45 минут мы не пропустили, а после перерыва поменяли рисунок игры, сделав замены. Это позволило нам отбирать много мячей и выходить в быстрые атаки, которые привели к двум голам. Сегодня мы победили в очень важном матче.

Трансляция матча "Анжи" - "Ростов"