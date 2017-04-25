Иван Данильянц: "Бухаров рассматривался на замену, но почувствовал дискомфорт на разминке"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после победы над "Уфой" (1:0) в матче 25-го тура чемпионата России рассказал о состоянии здоровья защитников Тимофея Калачева и Федора Кудряшова. Также специалист объяснил, почему форвард Александр Бухаров не вышел на поле в этой игре.

– Как состояние Калачева и Кудряшова?

– Кудряшов приступил позавчера к индивидуальным тренировкам, – сказал Данильянц. – У него есть маска, исключающая повторение травмы. Как только он наберет кондиции – поскольку он пропустил существенное время тренировок, – он сможет выйти на поле. У Калачева потянута внутренняя связка коленного сустава, это старая травма, пока не знаем, насколько это надолго, будет видно в ближайшие дни. Что касается Мевли, то у него, по меньшей мере, ушиб. Но, возможно, есть и еще что-то, это покажет завтра МРТ.

– Бухаров не вышел из-за повреждения в игре со "Спартаком"?

– Он рассматривался сегодня на замену, но почувствовал дискомфорт на разминке при максимальных усилиях, и потому решено было его не выпускать. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Ростов" – "Уфа"