Иван Данильянц: "Больше повезло "Оренбургу"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц отметил, что его команде не повезло в матче 30-го тура премьер-лиги с "Оренбургом" (0:2). По ходу встречи четыре игрока "Ростова" получили травмы.
– Была боевая игра. У обеих команд были ясные задачи, – подчеркнул в эфире телеканала "Матч! Игра" Данильянц. – Нам хватило бы ничьей, но больше повезло сопернику. Потери, вынужденные замены во многом осложнили нам игру.
Владимир 3107
marksan, сам лечись, даун. Какая лучшая лучшая оборона без Наваса, Граната и Калачёва, с травмированным Кудряшовым? Буду рад если "Оренбург" вынесут в ФНЛ. Долго икаться "Оренбургу " придётся после "Ростова".
18:07
werder63
Сельмаш занял свое место. Выше шестого он и не тянул в этом году, а автобусы ставить да по 0-0 катать, много ума не надо! Пусть тренируются, учатся играть, и пусть покажут себя в сл. ЧР!
17:58
marksan
Владимир 3107____ Вам лечиться надо! Костоломы не забивают ЛУЧШЕЙ защите у себя дома 2 мяча!
17:55
ser958
жаль.......
17:54
marksan
Можно и поспорить и подумать... Кому была больше нужна эта победа?
17:54
Владимир 3107
Костоломы из "Оренбурга" сломали двух игроков "Ростова", а безбородов только ухмылялся, сволочь. Даже жёлтой карточки не показал. Вот потому в России и футбол в заднице из-за таких как безбородов. Похоже на то что Бердыев сдал матч. Кто мешал ему сыграть также и тем же победным составом что и с "Анжи"? Он же выставил на старте вариант состава при котором "Ростов" 7 матчей не забивал голы. Опять выставил Азмуна в первом тайме. Азмун имел во втором тайме 100% голевой момент, но в запарке ударил прямо во вратаря. А был бы свеженький, сбросил бы мяч в угол и гол забил. Была бы ничья в матче. Если Бердыев уйдёт в "Краснодар" не буду жалеть. Флаг ему в руки. Будет очень интересно понаблюдать за Бердыевым в "Краснодаре". В "Ростов" пусть возьмут Черевченко, а Данильянца, Гамулку и Кириченко поганой метлой из "Ростова". Пригрелись в тёплом месте, а толку от них никакого. Черевченко мне понравился в "Локо", даст всем жару в "Ростове".
17:33