Иван Данильянц: "Больше повезло "Оренбургу"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц отметил, что его команде не повезло в матче 30-го тура премьер-лиги с "Оренбургом" (0:2). По ходу встречи четыре игрока "Ростова" получили травмы.

– Была боевая игра. У обеих команд были ясные задачи, – подчеркнул в эфире телеканала "Матч! Игра" Данильянц. – Нам хватило бы ничьей, но больше повезло сопернику. Потери, вынужденные замены во многом осложнили нам игру.

Трансляция матча "Оренбург" - "Ростов"