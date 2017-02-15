Иван Данильянц: "Боль не оставляет Джанаева, есть проблемы"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц на пресс-конференции заявил, что на данный момент неизвестно, сможет ли вратарь Сослан Джанаев принять участие в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Спарты". В текущем сезоне вратарь провел 13 матчей в чемпионате России, а также 10 встреч в Лиге чемпионов.

– Как состояние Сослана Джанаева, который пропустил большую часть сборов?

– Вопрос очень непростой, – сказал Данильянц. – Этот ответ может быть даже не сегодняшнего дня, а завтрашнего – как он будет себя чувствовать. Действительно, пропущено много времени в командных тренировках, хотя индивидуально он, конечно, тренировался, и последний контрольный матч смог сыграть. Посмотрим завтра, в какой степени будет его собственное чувство уверенности, что он сможет играть. Боль не оставляет, есть проблемы, завтра будет видно.

– Учитывая погоду, как и где будете готовиться к ответному матчу?

– Наше тренировочное поле в снегу, под снегом лед. На центральном поле тоже нельзя, превратим его в месиво, и играть будет нельзя. Поэтому через день после первого матча полетим снова в Анталью готовиться к ответной игре. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)