"Итог отличный". Кононов - о последнем матче в "Арсенале"

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов на пресс-конференции после домашнего матча 14-го тура премьер-лиги с "Анжи" (2:0) во вступительном слове поблагодарил команду за победу. По его словам, даже при возникших затруднениях оружейникам она в целом удалась.

- Итог отличный. Мы выиграли 2:0, не пропустили - это самое главное. Создали достаточно голевых моментов, могли забить еще больше, - сказал Кононов. - Первый тайм провели лучше, особенно до забитого гола. Во втором, тоже до забитого, играли по-другому, не очень хорошо, не так, как хотелось бы нам, самим футболистам. Но забили и почувствовали, как думаю, уверенность. В целом благодарен ребятам за эту победу. Моментами по игре в первом тайме смотрелись очень сильно. (Артем Агапов)

Как ранее сообщал "СЭ", матч с "Анжи" станет для Кононова последним во главе "Арсенала" и в ближайшее время он будет назначен главным тренером "Спартака". Тульский и московский клубы подписали соглашение, регулирующее порядок перехода специалиста и его штаба. Он подпишет контракт с красно-белыми до конца текущего сезона и, вероятно, приступит к тренировкам уже после паузы на матчи сборных. После игры с "Анжи" специалист на стадионе тепло попрощался с болельщиками "Арсенала".

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