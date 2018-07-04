Итальянский инсайдер об интересе "Зенита" к Жуану Жезусу: "Зарплаты в России выше, чем в серии А, он может согласится на переход"

Известный итальянский журналист Танкреди Палмери прокомментировал "СЭ" информацию La Gazzetta dello Sport о том, что "Зенит" проявляет интерес к защитнику "Ромы" Жуану Жезусу.

– Парень здорово прогрессировал у Ди Франческо, Жуан Жезус не был надежным защитником на протяжении всей своей карьеры, но так продолжалось только до старта минувшего сезона, – заметил Палмери. – Жезус провел его очень хорошо, отлично смотрелся на фланге и в центре обороны. Никогда ранее бразилец не выглядел настолько надежно. В России зарплаты выше, чем в Италии, поэтому если Жезусу предложат хорошие деньги, то он может согласиться на переезд.

Жезус выступает за "Рому" с 2016 года, когда римляне приобрели 27-летнего футболиста у "Интера" за 10 миллионов евро, контракт с ним рассчитан до 2020 года. (Игорь НОВИКОВ)