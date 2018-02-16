21:49 | Футбол — РФПЛ

Источник: "Спартак" уволил повара и нутрициониста

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Руководство "Спартака" уволило клубного шеф-повара Вальтера Дри и нутрициониста (специалиста по питанию) Сару Фабрис, сообщает телеграм-канал spartak inside. Причиной стал рост игрового веса у группы футболистов после их рекомендаций.

В текущем сезоне действующие чемпионы России идут на 3-м месте в премьер-лиге, отставая на 8 очков от "Локомотива". В четверг "Спартак" проиграл дома "Атлетику" в первой игре 1/16 финала Лиги Европы (1:3).

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Jevah

Нашли "козлов отпущения" за проигрыш Атлетику!!! Ну и правильно, надо же на комто отвязаться, а тут повар и нутриционист под руку попались... А проиграли, потому, что опы отъели, и бегать лень стало... Очень логичное обоснование!!! :-))))))

23:09

Нефилим

Фернандо опять жoпу нажрал?))) Она его вчера перевешивала пол игры))) Зато трудно мяч отобрать у него - пока соперник оббежит...

22:18

Flamenco

Пиво надо меньше жрать))) берите пример с Глушакова, пейте самогон

22:11

Player124

Негодяи! Как они посмели заслуженных специалистов выгнать???!!!

22:10

баламошка

Зачем нужны всякие нутронацисты, если и так понятно, что от всех болячек может излечить пресвятой равноапостальный тарасовский борщ?

22:07

П_о_в_а_р

Сволочи. За Зенит буду болеть, если не вернёте меня на работу в Тарасовку!!!

22:05

resifi

нашли крайних!

22:03

Serenky25

Вы бы пилят делом занимались..Узнали почему кресты летят? Почему защита проходной двор? Повара они уволили.

22:01

bobia1981

Назарова разве уволили ???

21:54

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