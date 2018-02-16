Источник: "Спартак" уволил повара и нутрициониста

Руководство "Спартака" уволило клубного шеф-повара Вальтера Дри и нутрициониста (специалиста по питанию) Сару Фабрис, сообщает телеграм-канал spartak inside. Причиной стал рост игрового веса у группы футболистов после их рекомендаций.
В текущем сезоне действующие чемпионы России идут на 3-м месте в премьер-лиге, отставая на 8 очков от "Локомотива". В четверг "Спартак" проиграл дома "Атлетику" в первой игре 1/16 финала Лиги Европы (1:3).
Jevah
Нашли "козлов отпущения" за проигрыш Атлетику!!! Ну и правильно, надо же на комто отвязаться, а тут повар и нутриционист под руку попались... А проиграли, потому, что опы отъели, и бегать лень стало... Очень логичное обоснование!!! :-))))))
23:09
Нефилим
Фернандо опять жoпу нажрал?))) Она его вчера перевешивала пол игры))) Зато трудно мяч отобрать у него - пока соперник оббежит...
22:18
Flamenco
Пиво надо меньше жрать))) берите пример с Глушакова, пейте самогон
22:11
Player124
Негодяи! Как они посмели заслуженных специалистов выгнать???!!!
22:10
баламошка
Зачем нужны всякие нутронацисты, если и так понятно, что от всех болячек может излечить пресвятой равноапостальный тарасовский борщ?
22:07
П_о_в_а_р
Сволочи. За Зенит буду болеть, если не вернёте меня на работу в Тарасовку!!!
22:05
resifi
нашли крайних!
22:03
Serenky25
Вы бы пилят делом занимались..Узнали почему кресты летят? Почему защита проходной двор? Повара они уволили.
22:01
bobia1981
Назарова разве уволили ???
21:54