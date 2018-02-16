Источник: "Спартак" уволил повара и нутрициониста

Руководство "Спартака" уволило клубного шеф-повара Вальтера Дри и нутрициониста (специалиста по питанию) Сару Фабрис, сообщает телеграм-канал spartak inside. Причиной стал рост игрового веса у группы футболистов после их рекомендаций.

В текущем сезоне действующие чемпионы России идут на 3-м месте в премьер-лиге, отставая на 8 очков от "Локомотива". В четверг "Спартак" проиграл дома "Атлетику" в первой игре 1/16 финала Лиги Европы (1:3).