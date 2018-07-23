22:59 | Футбол — РФПЛ

Источник: Новым спортивным директором "Зенита" станет скаут "МЮ"


Хавьер Рибальта, возглавлявший скаутскую службу "Манчестер Юнайтед", займет пост спортивного директора "Зенита", утверждает журналист Manchester Evening News Киран Келли.

- Хавьер Рибальта покидает "МЮ" после года работы в клубе, - написал Келли в своем Твиттере, - Он захотел принять новый вызов и поработать на более высокой должности. Рибальта станет новым спортивным директором "Зенита".

Напомним, 7 октября 2017 года умер спортивный директор петербургского клуба Константин Сарсания. На этом посту его сменил Оресте Чинквини, ранее работавший заместителем спортивного директора.

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