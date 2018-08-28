Источник: на "Самара Арене" за долги отключили электричество

На домашнем стадионе "Крыльев Советов" "Самара Арене" отключено электричество, сообщает Telegram-канал "Мутко против". По информации источника, застройщик стадиона ПСО "Казань" не оплачивает счета за эту услугу с начала 2018 года.

За несколько дней до матча 6-го тура Российской премьер-лиги, в котором самарцы должны принять "Анжи" (1 сентября, начало – 14.00 по московскому времени), компания "Самараэнерго" пошла на радикальную меру.

Напомним, "Самара Арена" была построена весной 2018 года. Этим летом на стадионе были сыграны 6 матчей чемпионата мира, включая игру Уругвай – Россия (0:3), а также матч 1/8 финала Бразилия – Мексика (2:0) и четвертьфинал Швеция – Англия (0:2).