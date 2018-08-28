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Источник: на "Самара Арене" за долги отключили электричество

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей ТИХОНОВ на "Самара Арене". Фото Андрей КАРПОВ
Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей ТИХОНОВ на "Самара Арене". Фото Андрей КАРПОВ

На домашнем стадионе "Крыльев Советов" "Самара Арене" отключено электричество, сообщает Telegram-канал "Мутко против". По информации источника, застройщик стадиона ПСО "Казань" не оплачивает счета за эту услугу с начала 2018 года.

За несколько дней до матча 6-го тура Российской премьер-лиги, в котором самарцы должны принять "Анжи" (1 сентября, начало – 14.00 по московскому времени), компания "Самараэнерго" пошла на радикальную меру.

Напомним, "Самара Арена" была построена весной 2018 года. Этим летом на стадионе были сыграны 6 матчей чемпионата мира, включая игру УругвайРоссия (0:3), а также матч 1/8 финала БразилияМексика (2:0) и четвертьфинал ШвецияАнглия (0:2).

Крылья Советов - Анжи

 

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https://web.telegram.org/#/im?p=@offsider

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