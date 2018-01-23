Источник: Кришито может перейти в "Рому"

"Рома" заинтресована в приобретении защитника "Зенита" Доменико Кришито, информирует Corriere dello Sport. Римляне рассматривают игрока обороны в качестве замены Эмерсону, который в скором времени подпишет контракт с "Челси".

"Рома" также рассматривает в качестве усиления защитника "Фиорентины" Бруну Гашпара и Маттео Дармиана из "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Кришито выступает за "Зенит" с 2011 года. В этом сезоне защитник принял участие в 28 матчах во всех клубных турнирах, забив 4 мяча, отдав 3 результативные передачи, а также получив 4 желтые карточки.

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