Источник: Кришито может перейти в "Рому"

"Рома" заинтресована в приобретении защитника "Зенита" Доменико Кришито, информирует Corriere dello Sport. Римляне рассматривают игрока обороны в качестве замены Эмерсону, который в скором времени подпишет контракт с "Челси".
"Рома" также рассматривает в качестве усиления защитника "Фиорентины" Бруну Гашпара и Маттео Дармиана из "Манчестер Юнайтед".
Напомним, Кришито выступает за "Зенит" с 2011 года. В этом сезоне защитник принял участие в 28 матчах во всех клубных турнирах, забив 4 мяча, отдав 3 результативные передачи, а также получив 4 желтые карточки.
npon426
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
21:03
баламошка
А может и не перейти, если бакланы ему вагон российских бабушек подарят.
20:18