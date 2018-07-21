Источник: Головин перейдет в "Монако" за 30 миллионов евро

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в ближайшее время перейдет в "Монако", сообщает Get French Football News со ссылкой на завтрашний номер L'Equipe. По данным источника, сумма трансфера составит 30 миллионов евро.

Таким образом, монегаски опередили "Челси" в борьбе за футболиста. Ранее сообщалось, что лондонский клуб предлагает за игрока примерно такие же деньги. В прошедшем сезоне 22-летний россиянин провел 43 матча за ЦСКА и забил семь мячей при шести голевых передачах.

Breaking | Aleksandr Golovin will join AS Monaco "imminently" & have beaten Chelsea to his signing in a deal worth €30m, according to tomorrow's L'Équipe. – Get French Football News (@GFFN) 20 июля 2018 г.

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