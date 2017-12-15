Источник: "Анжи" подписал контракт с экс-защитником "Дельфина"

"Анжи" подписал контракт с бывшием защитником эквадорского клуба "Дельфин" Джоном Чансельором, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в клубе. Игрок сборной Венесуэлы подписал соглашение после того, как у него истек контракт с предыдущим клубом.

Отмечается, что договор между махачкалинцами и Чансельором рассчитан на 3,5 года.

Напомним, в этом сезоне "Анжи" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. После 20 туров махачкалинцы набрали 19 очков. В 21-м туре команда из Дагестана 2 марта дома сыграет с "Рубином".