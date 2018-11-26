Инспектор УЕФА посетил матч "Анжи" - "Рубин"

Представитель департамента безопасности УЕФА Фернанд Меез посетил Дагестан, сообщает официальный сайт "Анжи". Он побывал на матче 15-го тура чемпионата России "Анжи" - "Рубин" (1:1).

УЕФА запрещает проводить домашние матчи еврокубков на территории Северного Кавказа. В 2013-2014 году рабочая группа комитета по безопасности УЕФА запретила "Анжи" играть в Махачкале и на всей территории Северного Кавказа. Данный запрет продолжает действовать до сих пор.

3 октября молодежная команда "Анжи" вынуждена была провести домашний матч Юношеской Лиги УЕФА на нейтральном поле в Астрахани как пояснили представителям клуба в УЕФА, для снятия запрета необходимо проведение новой инспекции рабочей группы комитета по безопасности на Северном Кавказе. После визита в Махачкалу Меез отправился с инспекцией в Грозный.

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