Ильзат Ахметов попал в сферу интересов лондонского "Арсенала"

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов попал в сферу интересов "Арсенала", информирует clubcall.com.

Скауты лондонского клуба присутствовали на двух последних матчах армейцев: с "Ромой" (1:2) в Лиге чемпионов и с "Зенитом" (2:0) в чемпионате России. В этих встречах 20-летний хавбек отметился голевыми передачами.

Напомним, Ахметов впервые был вызван в сборную России для подготовки к ноябрьским матчам против Германии и Швеции. Однако из-за травмы плеча он не сможет сыграть за национальную команду.

В этом сезоне Ахметов провел 14 матчей в чемпионате России и сделал две голевые передачи.