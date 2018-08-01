Ильзат Ахметов: "Гончаренко сказал мне, что даст шанс в ЦСКА"

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов признался, что счастлив присоединиться к армейской команде. 20-летний хавбек стал игроком красно-синих 26 июля.

- Переход в ЦСКА - приятный вызов, - сказал Ахметов в интервью клубной пресс-службе. - Я рад попасть в такой великий клуб и буду делать все, чтобы достичь успеха. Сильные стороны? Пусть судит тренерский штаб и болельщики. Команда приняла хорошо, с адаптацией проблем не возникнет.

Виктор Гончаренко пожелал удачи, сказал, что даст шанс, если буду хорошо работать. Приятно, что в ЦСКА много молодых игроков, которым доверяют.

В минувшем сезоне Ахметов выступал за "Рубин", в составе которого провел 3 матча.

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