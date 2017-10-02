Илья Геркус: "Зенит" не боится скорости "Локомотива", но им тревожно"

Президент "Локомотива" Илья Геркус в интервью "СЭ" выразил мнение, что железнодорожникам будет сложно опередить "Зенит" в турнирной таблице чемпионата России. По словам руководителя, клуб рад, что дышит в спину петербуржцам.

Напомним, что "Зенит" – лидер российский премьер-лиги. В активе сине-бело-голубых 28 очков после 12 матчей. У "Локомотива", который занимает вторую строчку, на два балла меньше.

– Готовы бросить перчатку "Зениту"? – вопрос Геркусу.

– Нас радует, что "Локо" совсем рядом с питерцами, что дышит им в спину. Это здорово. Но с учетом глубины состава и качества игроков соперника нам будет крайне тяжело опередить его. Но, как минимум, сделать график "Зенита" насыщенным и интересным мы способны. И уже это делаем.

– Вы выходец из "Зенита". Там боятся того, какую скорость развил "Локомотив"?

– Знаю, что на нас обращают внимание.

– Так боятся?

– Не думаю. Там никого не боятся. Но "Зениту" тревожно, скажем так. И меня это, честно говоря, радует. К нам относятся серьезно, это значит, что хорошо делаем свою работу. (Сергей ЕГОРОВ)

Полная версия интервью Ильи Геркуса в ближайшее время на сайте "СЭ"