Илья Геркус - про новую форму Енисея: "Нарядно"

Президент "Локомотива" Илья Геркус оценил концепт формы "Енисея" на дебютный сезон в премьер-лиге. Руководитель в Твиттере подписал фото с изображением экипировки так: "Нарядно))".

Напомним, сегодня красноярский клуб представил форму на сезон-2018/19. Дизайн комплекта довольно революционный, совершенно ни на что не похожий. Как отмечается, в основе концепта на будущий сезон – вызов привычному укладу и уважение к символам, которые олицетворяют Красноярск и "Енисей".

Основной комплект формы отражает главные достопримечательности города и символизирует мощнейший сплав Енисея, горных рядов и широчайшего неба. На гостевом варианте многократно изображена голова льва. Этот дизайн объясняется так: "Львы опасны и по одиночке, но когда их много, ни одна сила не способна устоять перед их напором".

Напомним, что "Енисей" по итогам сезона в ФНЛ и стыковых матчей с "Анжи" впервые в своей истории вышел в премьер-лигу.