Илья Геркус: "Поздравление от Кержакова особенно приятно"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после победы в чемпионате России стал гостем редакции "СЭ".

Он рассказал, что после победы над "Зенитом" (1:0) в матче 29-го тура РФПЛ, которая принесла "железнодорожникам" золотые медали, его поздравили экс-форвард питерцев и сборной России Александр Кержаков, а также вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов.

– Приятно оказаться в должности и привести клуб к чемпионству, – сказал Геркус. – Для меня это достижение. 2 мая 2017 года (победа в Кубке России.– Прим. "СЭ") и 5 мая 2018 года – особенные дни.

– Вас кто-то из руководства "Зенита" поздравил?

– Из нынешнего руководства – нет. Бывшее руководство – да, поздравило. Что касается менеджеров, то поздравили многие.

– А игроки?

– Я не знаю никого из нынешних футболистов команды. А вот из прошлого "Зенита" меня поздравили многие, среди них Александр Кержаков – мой любимый игрок. Для меня его поздравление особенно приятно.

– Из "Спартака" были поздравления?

– Наиль Измайлов, мой хороший товарищ, поздравил. Приятно получить поздравления от такого достойного человека.

Илья Геркус - о праздновании чемпионства, Денисове и Смородской