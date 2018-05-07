Илья Геркус: "Поздравление от Кержакова особенно приятно"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после победы в чемпионате России стал гостем редакции "СЭ".
Он рассказал, что после победы над "Зенитом" (1:0) в матче 29-го тура РФПЛ, которая принесла "железнодорожникам" золотые медали, его поздравили экс-форвард питерцев и сборной России Александр Кержаков, а также вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов.
– Приятно оказаться в должности и привести клуб к чемпионству, – сказал Геркус. – Для меня это достижение. 2 мая 2017 года (победа в Кубке России.– Прим. "СЭ") и 5 мая 2018 года – особенные дни.
– Вас кто-то из руководства "Зенита" поздравил?
– Из нынешнего руководства – нет. Бывшее руководство – да, поздравило. Что касается менеджеров, то поздравили многие.
– А игроки?
– Я не знаю никого из нынешних футболистов команды. А вот из прошлого "Зенита" меня поздравили многие, среди них Александр Кержаков – мой любимый игрок. Для меня его поздравление особенно приятно.
– Из "Спартака" были поздравления?
– Наиль Измайлов, мой хороший товарищ, поздравил. Приятно получить поздравления от такого достойного человека.
Илья Геркус - о праздновании чемпионства, Денисове и Смородской
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2017-2018/
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