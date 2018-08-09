13:48 | Футбол — РПЛ

Илья Геркус: "Локомотив" завершил трансферную кампанию на высокой ноте"


Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус уверен, что нападающий Федор Смолов раскроется в клубе по-новому и подарит болельщикам много волшебных мгновений. 

 
Федор СМОЛОВ."Локомотив" объявил о переходе Смолова

По словам руководителя, железнодорожники завершили трансферную кампанию. 

- Мы проделали большой путь. Помогло желание самого Федора играть за "Локомотив". И наш клуб, и "Краснодар", и агенты Смолова пришли к согласию, чему мы очень рады.

Уверен, что Федор раскроется по-новому и подарит нам много волшебных мгновений. Желаем Федору успехов и поздравляем болельщиков с замечательным приобретением. Мы завершили трансферную кампанию на высокой ноте.

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Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/18335

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