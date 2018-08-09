Илья Геркус: "Локомотив" завершил трансферную кампанию на высокой ноте"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус уверен, что нападающий Федор Смолов раскроется в клубе по-новому и подарит болельщикам много волшебных мгновений.

По словам руководителя, железнодорожники завершили трансферную кампанию.

- Мы проделали большой путь. Помогло желание самого Федора играть за "Локомотив". И наш клуб, и "Краснодар", и агенты Смолова пришли к согласию, чему мы очень рады.

Уверен, что Федор раскроется по-новому и подарит нам много волшебных мгновений. Желаем Федору успехов и поздравляем болельщиков с замечательным приобретением. Мы завершили трансферную кампанию на высокой ноте.

Таблица переходов РПЛ //

Все о чемпионате России по футболу – здесь