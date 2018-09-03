Илья Геркус: "Кредит доверия? Это сейчас за рамками дискуссии"

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус подчеркнул, что вопрос доверия к главному тренеру Юрию Семину поднимать не стоит.

– Есть такое клише – кредит доверия. В данной ситуации стоит об этом говорить?

– Я думаю, нет. Это сейчас за рамками дискуссии. Просто мы находимся чуть позади остальных конкурентов за призовые места. Этот гандикап придется отыгрывать, что потребует усилий. Но это очевидные вещи.

– Может провести какое-то командное мероприятие, чтобы разгрузить ребят?

– Это не ко мне. Моя задача – провести трансферную кампанию. Я стараюсь быть с командой на выездных матчах. Это мой вклад в ее психологическое состояние. Разговариваю с игроками. Но стараюсь не вмешиваться. Это очень тонкие материи. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Чемпион прошлого сезона "Локомотив" на старте чемпионата одержал лишь две победы в шести матчах - над "Крыльями Советов" и "Анжи", сыграл вничью с "Уфой" и "Спартаком" и потерпел поражения от "Оренбурга" и "Краснодара". Команда занимает 8-е место в турнирной таблице.