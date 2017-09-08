Илья Геркус: "Будущий костяк "Локомотива" должен состоять из воспитанников клуба"

Президент "Локомотива" Илья Геркус подчеркнул, что задача клуба на предстоящий сезон – финишировать в чемпионате России не ниже пятого места. При этом руководитель отметил, что железнодорожники стремятся набирать очки в каждом матче.

– В первые же дни работы в "Локомотиве" мы с коллегами вплотную занялись выработкой спортивной стратегии. С одной стороны, от нас требовались ходы и решения по строительству команды на перспективу, – приводит пресс-служба железнодорожников слова Геркуса. – Акционеры и менеджмент вместе сформулировали задачу: будущий костяк "Локомотива" должен состоять из воспитанников клуба.

С другой стороны, и в августе 2016-го от "Локомотива" ждали успехов "прямо сейчас". Вспоминаю разговор с Юрием Павловичем Семиным незадолго до торжественного объявления о его возвращении. Оценивая потенциал той команды, Юрий Павлович сделал заключение: бороться за третье-четвертое место – по силам. Осознавая объективные сложности, я все же предложил смягчить задачу. Место не ниже пятого, квалификация в еврокубки. По итогам чемпионата задача не была выполнена.

Перед стартом текущего сезона мы не стали усложнять задачу, учитывая поступательность нашей стратегии развития. Поэтому ориентиром осталось все то же место в пятерке, участие в еврокубках. Чемпионство? Как бы мы ни формулировали задачи, есть стремление брать по максимуму в каждом матче.