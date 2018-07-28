Ильин в атаке "Урала" на стартовый матч РПЛ-2018/19 против "Анжи"

"Урал" определился с основным составом на стартовый матч Российской премьер-лиги сезона-2018/19 против "Анжи". Встреча пройдет на "Екатерибург Арене", начало - 16.30 по московскому времени.
С первых минут у "Урала" сыграют: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Динга, Балажиц, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Ильин.
"Урал" – "Анжи": чемпионата России по футболу, 29 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 16.30 (время московское)
- Анжи
- Урал Ек
- Григор Димитров
- Роман Емельянов
- Денис Кулаков
- Доминик Динга
- Эрик Бикфалви
- Михаил Меркулов
- Грегор Балажиц
- Владимир Ильин
- Андрей Егорычев