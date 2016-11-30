Игроки ЦСКА отказались общаться с журналистами после матча с "Оренбургом"

Футболисты ЦСКА отказались общаться с прессой после матча 16-го тура премьер-лиги с "Оренбургом" (2:0). Армейцы в полном составе проигнорировал журналистов в смешанной зоне, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Большинство футболистов воспользовались выходом, не соприкасающимся с зоной для СМИ.
Напомним, ЦСКА обыграл "Оренбург" со счетом 2:0 благодаря голу Бибраса Натхо с пенальти и мячу Сергея Игнашевича.
Felix BARSA
"ПСЕВДОВЕЛИКИЕ", журналисты для болельщиков вопросы задают, полное неуважение к людям!
22:34
spetrov
Ну и правильно. Какие журналисты, такое и отношение к ним. А мы, болельщики, потерпим. Нужную информацию найдем.
22:32
kaduly
Не кони а козлы
22:17