22:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игроки ЦСКА отказались общаться с журналистами после матча с "Оренбургом"

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Футболисты ЦСКА отказались общаться с прессой после матча 16-го тура премьер-лиги с "Оренбургом" (2:0). Армейцы в полном составе проигнорировал журналистов в смешанной зоне, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Большинство футболистов воспользовались выходом, не соприкасающимся с зоной для СМИ.

Напомним, ЦСКА обыграл "Оренбург" со счетом 2:0 благодаря голу Бибраса Натхо с пенальти и мячу Сергея Игнашевича.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Felix BARSA

"ПСЕВДОВЕЛИКИЕ", журналисты для болельщиков вопросы задают, полное неуважение к людям!

22:34

spetrov

Ну и правильно. Какие журналисты, такое и отношение к ним. А мы, болельщики, потерпим. Нужную информацию найдем.

22:32

kaduly

Не кони а козлы

22:17

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