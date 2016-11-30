Игроки ЦСКА отказались общаться с журналистами после матча с "Оренбургом"

Футболисты ЦСКА отказались общаться с прессой после матча 16-го тура премьер-лиги с "Оренбургом" (2:0). Армейцы в полном составе проигнорировал журналистов в смешанной зоне, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Большинство футболистов воспользовались выходом, не соприкасающимся с зоной для СМИ.

Напомним, ЦСКА обыграл "Оренбург" со счетом 2:0 благодаря голу Бибраса Натхо с пенальти и мячу Сергея Игнашевича.