Игроки ЦСКА искупали тренера по физподготовке в холодной воде

ЦСКА опубликовал видеоролик, в котором игроки искупали в ванной со льдом тренера по физподготовке Паулино Гранеро. Таким образом, футболисты "отмстили" специалисту за тяжелые нагрузки.

"На сборах армейские футболисты исполнили свой ежегодный ритуал: искупали в холодной воде тренера по физподготовке Паулино Гранеро, "отомстив" за тяжелые нагрузки", - говорится в сообщении армейцев в Твиттере.

Отметим, что ЦСКА проводит сборы в Кампоаморе. На сборе в Испании, который завершится 22 января, армейцы сыграют с "Волеренгой" (21 января, начало игры - 18.00 по московскому времени) и "Хорсенсом" (22 января, 14.00).