Игроки ЦСКА искупали тренера по физподготовке в холодной воде

ЦСКА опубликовал видеоролик, в котором игроки искупали в ванной со льдом тренера по физподготовке Паулино Гранеро. Таким образом, футболисты "отмстили" специалисту за тяжелые нагрузки.
"На сборах армейские футболисты исполнили свой ежегодный ритуал: искупали в холодной воде тренера по физподготовке Паулино Гранеро, "отомстив" за тяжелые нагрузки", - говорится в сообщении армейцев в Твиттере.
Отметим, что ЦСКА проводит сборы в Кампоаморе. На сборе в Испании, который завершится 22 января, армейцы сыграют с "Волеренгой" (21 января, начало игры - 18.00 по московскому времени) и "Хорсенсом" (22 января, 14.00).
На сборах #ЦСКАвКампоаморе армейские футболисты исполнили свой ежегодный ритуал: искупали в холодной воде тренера по физподготовке Паулино Гранеро, "отомстив" за тяжёлые нагрузки 🌊 pic.twitter.com/rXmuFbD2Mz– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 17 января 2018 г.
dmitriynuh1884
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
15:03
баламошка
Убивцы!
13:32
KapMaH
Ничего оригинального. Никого экспромта.
12:02
shpasic
какие-то они расисты..
11:53