11:50 | Футбол — РФПЛ

Игроки ЦСКА искупали тренера по физподготовке в холодной воде

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ЦСКА опубликовал видеоролик, в котором игроки искупали в ванной со льдом тренера по физподготовке Паулино Гранеро. Таким образом, футболисты "отмстили" специалисту за тяжелые нагрузки.

"На сборах армейские футболисты исполнили свой ежегодный ритуал: искупали в холодной воде тренера по физподготовке Паулино Гранеро, "отомстив" за тяжелые нагрузки", - говорится в сообщении армейцев в Твиттере.

Отметим, что ЦСКА проводит сборы в Кампоаморе. На сборе в Испании, который завершится 22 января, армейцы сыграют с "Волеренгой" (21 января, начало игры - 18.00 по московскому времени) и "Хорсенсом" (22 января, 14.00).

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КОММЕНТАРИИ (4)
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dmitriynuh1884

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

15:03

баламошка

Убивцы!

13:32

KapMaH

Ничего оригинального. Никого экспромта.

12:02

shpasic

какие-то они расисты..

11:53