Игорь Шалимов: "Сборы прошли нормально. Хорошо, что все закончилось без травм"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в интервью официальному Youtube-каналу клуба отметил, что остался доволен результатами команды на тренировочном сборе. Однако специалист отметил, что последний товарищеский матч против "Астаны" (1:3) команда провела неудачно.

– Сборы прошли нормально, – сказал Шалимов. – То, что планировали – мы выполнили. Небольшие потери мы понесли в плане травм, но хорошо, в последней игре все закончилось без травм. Мы ставили задачу, нам было важно, чтобы игроки не вылетали на долгое время. Особенно по мышечным повреждениям. В плане нагрузки – было жарковато, мы в такое время не тренировались, наверное, для ребят непривычно было. В плане игры – неудачно сегодня сыграли, и первый, и второй тайм. Было неплохо, но, может быть, сказалось и то, что сразу после игры мы улеаем. Если еще раз подвести игроки сборов, считаю, что прошли положительно.