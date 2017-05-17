Игорь Шалимов: "Разговора о моем будущем в "Краснодаре" пока не было"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после поражения от "Зенита" (0:1) в матче 29-го тура чемпионата России заявил, что его команда проиграла из-за собственных потерь мяча. Специалист отметил, что со стороны соперника не было серьезного прессинга.
– Начали плохо, – сказал Шалимов. – Не скажу, что был серьезный прессинг со стороны "Зенита", но мы много мячей теряли в центре поля, отсюда и чужие контратаки, и гол. Против "Зенита" тяжело играть...
– Был ли у вас разговор с руководством насчет вашего будущего?
– Разговора не было.
– Следили ли вы за результатами параллельных игр?
– Нет, узнали о них после игры.
– Показывает ли команда ту игру, которую вы хотите от нее видеть?
– Мы старались контролировать игру, много владеть мячом и создавать моменты. Получается ли... с реализацией у нас проблемы. Мало забиваем – в этом проблема. (Гоша ЧЕРНОВ)
kerch
Не потянул такую команду.
22:44
КирпичИнвест
Уже вся футбольная Россия знает об этом будущем. Растерял всё, что мог.
22:41
Perry_Garr
Tomai10 :) глупыш, кого уважаю,- Галицкого!!! умеет считать СВОИ леньги!!! ===== а с шалимовым просчитался..
22:22
Tomai10
:) глупыш, кого уважаю,- Галицкого!!! умеет считать СВОИ леньги!!!
22:20
Эугенио
"Письмо 14-ти"... Надеюсь, аукнется им это.
22:12
Щас спою
Клоун
22:10