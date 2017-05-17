Игорь Шалимов: "Разговора о моем будущем в "Краснодаре" пока не было"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после поражения от "Зенита" (0:1) в матче 29-го тура чемпионата России заявил, что его команда проиграла из-за собственных потерь мяча. Специалист отметил, что со стороны соперника не было серьезного прессинга.

– Начали плохо, – сказал Шалимов. – Не скажу, что был серьезный прессинг со стороны "Зенита", но мы много мячей теряли в центре поля, отсюда и чужие контратаки, и гол. Против "Зенита" тяжело играть...

– Был ли у вас разговор с руководством насчет вашего будущего?

– Разговора не было.

– Следили ли вы за результатами параллельных игр?

– Нет, узнали о них после игры.

– Показывает ли команда ту игру, которую вы хотите от нее видеть?

– Мы старались контролировать игру, много владеть мячом и создавать моменты. Получается ли... с реализацией у нас проблемы. Мало забиваем – в этом проблема. (Гоша ЧЕРНОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Краснодар"