Игорь Шалимов: "Моментов у "Краснодара" было больше"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после матча 7-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0) отметил, что доволен результат. По словам наставника, в гостях с этим соперником играть очень тяжело.

– Тяжелая ничья. Здесь всем было тяжело и будет тяжело. Честно – мы ехали выигрывать. Мы могли это сделать. У соперника ударов было много, – отметил Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол". В конце они поддавили. Но моментов у нас было больше. Но могло и по-другому сложиться. Поэтому в принципе ребят похвалили. Они молодцы. Выезд тяжелый, команда очень тяжелая. Поэтому в целом нормально.