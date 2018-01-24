Игорь Семшов: "Перспективы у "Арсенала" хорошие, но все зависит от желания игроков"

Помощник главного тренера "Арсенала" Игорь Семшов отметил, что постепенно игроки возвращаются в игровой ритм. Также специалист подчеркнул, что перспективы всех футболистов команды зависит исключительно от них самих.

– Команда работает в своем графике, всю запланированную работу ребята выполняют, – цитирует пресс-служба "Арсенала" Семшова. – Все идет постепенно, ведь мы понимаем, что тренировочных дней еще предостаточно, нагрузка должна ложиться постепенно, чтобы игроки были готовы к первым турам чемпионата России к концу третьего сбора.

Даже в контрольном матче (против "Теннис Боруссии" (2:2). – Прим. "СЭ") игроки сыграли по 45 минут, чтобы поймать игровой ритм. Конечно, такие команды нужно обыгрывать, но основной задачей было посмотреть желание футболистов, насколько они активны. Безусловно, было и будет много ошибок... Кто-то чувствовал себя лучше, кто-то хуже. Такие матчи всегда дают много пищи для размышлений. Перспективы у команды хорошие, но все зависит от желания игроков, от их стремления вырасти в больших футболистов. Мы готовы им помогать во всем, но на поле выходят они, и они доказывают, кто на что способен. Что касается меня, мне есть к чему стремиться. Как говорится: "Век живи – век учись".

"Арсенал" с 25 очками после 20 матчей находится на восьмой строчке турнирной таблицы.