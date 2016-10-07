Игорь Леонтьев: "Чувствую в себе силы играть в премьер-лиге"

Полузащитник "Спартака-2" Игорь Леонтьев†готов доказывать свое право играть за первую команду московского клуба. В этом сезоне 22-летний россиянин сыграл в 10 матчах ФНЛ, но результативными действиями не отметился.

– Если сравнивать со вторым дивизионом, то уровень ФНЛ намного выше, - цитирует пресс-служба клуба Леонтьева. - Скорости, класс игроков, стадионы, количество болельщиков – все другое. Но мы уже чувствуем себя в этой лиге уверенно. Особенно нравится, что на "Спартак-2" приходят зрители. Это приятно, даже если болеют против тебя. И еще важнее, что на выездные матчи всегда прибывает группа спартаковских болельщиков. Нас даже во Владивостоке поддерживали! После финального свистка подходим к трибуне и благодарим ребят.

– К возможному дебюту в РФПЛ готовы?

– Там скорости и класс исполнителей еще выше, это очевидно. Но чувствую в себе силы играть, тем более что уже работал с главной командой. Психологических проблем точно быть не должно. Готов доказывать.