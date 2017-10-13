Игорь Ледяхов: "Ахмат" взял курс на красивый футбол"

Бывший полузащитник "Спартака" Игорь Ледяхов в интервью "СЭ" отметил, что у "Ахмата" есть серьезные проблемы в обороне. По его мнению, отсутствует баланс между защитой и нападением.

- Давайте теперь об "Ахмате". Чем эта команда по стилю, рисунку игры принципиально отличается от прошлогодней, в которой работали вы?

- У "Ахмата" наблюдаются большие перепады в игре. Есть серьезные проблемы в обороне. В прежние годы был баланс между защитой и нападением. А сейчас его нет. Впереди грозненцы действуют прилично, зато пропускают очень много.

- Этим и можно объяснить то, что подопечные Олега Кононова здорово начали сезон, а потом забуксовали?

- Пока нет четкого рисунка, поэтому и пошли эти перепады. Плюс сказались травмы. Но главное, на мой взгляд, – дисбаланс между обороной и атакой.

- А вы понимаете, почему грозненский клуб сделал ставку на бразильцев

- Видимо, сказались предпочтения главного тренера команды. У Кононова, если помните, было немало бразильцев и в "Краснодаре". Не исключаю, что "Ахмат" взял курс на красивый, техничный футбол. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Игоря Ледяхова