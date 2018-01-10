Игорь Лебеденко: "Есть предложения от клубов РФПЛ и ФНЛ, но московских команд среди них нет"

Бывший нападающий "Терека" и "Арарата" Игорь Лебеденко рассказал, что у него есть предложения от клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ). При этом форварда отметил, что среди них нет московских команд.

– Есть несколько вариантов продолжения карьеры, – сказал Лебеденко. – Теперь необходимо принять решение. "Арарат" базировался в Москве, я всегда был рядом с домом. К сожалению, теперь московские команды меня не зовут, а над остальными надо подумать.

– От каких команд есть предложения?

– От разных. И из премьер-лиги, и из первого дивизиона. Но пока не хочу называть команды. Думаю, в течение недели-двух смогу определиться.

Напомним, последним клубом 34-летнего форварда был "Арарат", с которым игрок расторг контракт в декабре 2017 года по обоюдному согласию сторон. (Павел ГУРЕВИЧ)

Таблица переходов РФПЛ