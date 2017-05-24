Игорь Кудряшов: "Договоренность о продлении контракта с Петраковым у "Томи" есть". ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
11:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Игорь Кудряшов: "Договоренность о продлении контракта с Петраковым у "Томи" есть"

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Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов отметил, что клуб близок к продлению контракта с главным тренером Валерием Петраковым. Он подчеркнул, что скоро начнется подготовка к новому сезону.

– Новый сезон совсем не за горами, и планы подготовки к нему уже сверстаны. "Томь" собирается после 20-дневного отпуска 10 июня и проведет два дня беговой работы под руководством тренеров Баскакова и Помещикова, – цитирует официальный сайт "Томи" Кудряшова. – А 12 июня, вернувшись в Томск после отдыха, тренировочный процесс возглавит Петраков. Предварительная договоренность о продлении контракта с этим уважаемым специалистом уже достигнута, он будет подписан по прибытию Валерия Юрьевича в Томск. На первом сборе планируются 2 контрольных матча, достигнута предварительная договоренность с "Сибирью".

Дополнительная информация

http://fctomtomsk.ru/ru/news/content/igor-kudriashov-o-segodniashnei-situatcii-i-podgotovke-k-novomu-sezonu-2017-05-24

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