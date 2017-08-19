Игорь Чугайнов: "В прошлом сезоне Глушаков прыгнул выше головы, а теперь стал прежним"

Экс-игрок сборной России Игорь Чугайнов в интервью "СЭ" отметил, что спад в игре полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова был неизбежен. По его словам, капитан красно-белых в прошлом сезоне показал выжал из своей игры максимум.

- Весной вы говорили про Глушакова: "В каждом матче выполняет громадный объем черновой работы, связующее звено между обороной и атакой…" Сегодня – ни того, ни другого?

- Это к разговору об утраченных эмоциях. Денис старается, по самоотдаче претензий к нему точно нет. Он вообще в любом матче выкладывается до конца. Но когда целый год выжимаешь из себя все и даже больше – спад неизбежен. К тому же из-за Кубка конфедераций парень остался без отпуска.

- Можно сказать, что в прошлом сезоне он прыгнул выше головы, а теперь стал прежним Глушаковым?

- Да. Таким, как в том чемпионате, я никогда Глушакова не видел. Потому и назвал лучшим футболистом страны его, а не Промеса, Фернанду или Смолова. Денис планку задрал высоко. Надеюсь, скоро за спадом последует новый подъем, и Глушаков еще порадует нас яркими матчами и эффектными голами. (Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Игоря Чугайнова