Игорь Албин - про стадион "Зенита": "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, курировавший строительство стадиона на Крестовском острове, заявил, что его поражало отсутствие динамики в процессе возведения. Он считает, что все, кто имел отношение к объекту, совершили маленький подвиг.

– Лучше ужасный конец, чем ужас без конца, – цитирует "Мир 24" Албина. – История строительства стадиона насчитывает почти 12 лет. Отмечу, что с мая по декабрь 2016 года скорость производства работ увеличились в пять раз. Изыскатели, проектировщики, подрядные организации совершили на этом объекте подвиг. Люди работали круглые сутки, потому что на кону была репутация города и страны.

Поразило отсутствие динамики. За год работы подрядной организации видимых улучшений не происходило. В начале 2016 года темпы производственных работ практически остановились. Отставание было больше чем на год, при этом работы тогда вообще остановили. Это был шок, потому что только закупка технологического оборудования на почти миллиард рублей не была произведена, включая иностранных поставщиков. Когда я в январе-марте 2016 года приходил на стадион "Санкт-Петербург", я был поражен – по справкам на объекте присутствует тысяча человек, по факту – их не было видно, хотя с учетом отставания их должно было быть в несколько раз больше.

Весной 2018 года мы введем еще две станции метро "Беговая" и "Новокрестовская", мост через остров Серный, 18 ноября мы завершили реконструкцию Тучкова моста. То есть с логистикой все будет более или менее в порядке.

Стоимость стадиона "Санкт-Петербург" оценивается приблизительно в 43 миллиарда рублей, он примет семь матчей чемпионата мира-2018.