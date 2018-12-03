Игорь Акинфеев: "Знаю каждую кричалку фанатов "Спартака" о себе, любимую называть не стану"

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о дружбе с полузащитником "Спартака" Александром Самедовым. 32-летний российский вратарь признался, что знает многие кричалки фанатов красно-белых о себе.

– Еще со сборной начали дружить с Самедовым, он поздравил меня с 300-м сухим матчем, – заявил Акинфеев в передаче "Вечерний Ургант". – Я поздравил его с победой в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:1), только он мне так и не ответил.

Кричалки фанатов "Спартака"? Знаю каждую кричалку о себе, любимую не стану называть. Думаю, что голкипер "Спартака" тоже в курсе речевок фанатов ЦСКА.

В текущем сезоне Акинфеев сыграл в 21 матче во всех турнирах и пропустил 13 голов.

Напомним, что игра 16-го тура РПЛ против "Ростова" (0:0) стал для вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева 300-м, когда тот не позволил отличиться соперникам.