23:55 3 декабря | Футбол — РПЛ

Игорь Акинфеев: "Знаю каждую кричалку фанатов "Спартака" о себе, любимую называть не стану"

Обсудить
1

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о дружбе с полузащитником "Спартака" Александром Самедовым. 32-летний российский вратарь признался, что знает многие кричалки фанатов красно-белых о себе.

Еще со сборной начали дружить с Самедовым, он поздравил меня с 300-м сухим матчем, – заявил Акинфеев в передаче "Вечерний Ургант". – Я поздравил его с победой в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:1), только он мне так и не ответил. 

Кричалки фанатов "Спартака"? Знаю каждую кричалку о себе, любимую не стану называть. Думаю, что голкипер "Спартака" тоже в курсе речевок фанатов ЦСКА.

В текущем сезоне Акинфеев сыграл в 21 матче во всех турнирах и пропустил 13 голов.

Напомним, что игра 16-го тура РПЛ против "Ростова" (0:0) стал для вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева 300-м, когда тот не позволил отличиться соперникам.

Ростов - ЦСКА

 

Опрос

"Зенит" проиграл в Туле. Кто теперь фаворит чемпионата России?
Обсудить
голосовать
Обсудить
1
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...