21:10 | Футбол — РПЛ

Игорь Акинфеев: "В социальных сетях меня нет и не будет"

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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему его нет в социальных сетях.

- Я не люблю выставлять напоказ какие-то моменты своей жизни. Мне это не надо - сфотографировался и выставил Вконтакте или в Инстаграме. Меня там нет и не будет. Мне приятно так с человеком пообщаться, - сказал Акинфеев в интервью рэперу Басте для его программы GAZLIVE. - Я приезжал в театр и общался с Федором Добронравовым. По-моему, он тоже наш болельщик. Мне интересно живое общение, а не сфотографироваться и получить 500 лайков. Это все глупо. Кому-то это нравится, мне  - нет.

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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